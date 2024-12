BBB, GroenLinks, PvdA, Groninger Belang en VVD mogelijk nieuw provinciebestuur

De BoerBurgerBeweging (BBB), Partij van de Arbeid (PvdA), GroenLinks, Groninger Belang en de VVD moeten het nieuwe provinciebestuur gaan vormen. Dat laat verkenner Peter den Oudsten weten in een eindverslag, dat woensdagmiddag is gepresenteerd.

Het vorige provinciebestuur, bestaande uit de BBB, PvdA, Groninger Belang en de ChristenUnie viel afgelopen september uit elkaar. De coalitie viel nadat de ChristenUnie zich terugtrok uit de samenwerking tussen de vier partijen. Vervolgens dienden alle partijen gezamenlijk een motie in om de samenwerking te beëindigen. De breuk ontstond door een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het coalitieakkoord was afgesproken dat de ontwikkeling van het park zou doorgaan, in tegenstelling tot de aanleg van nieuwe windparken. De BBB, de grootste partij binnen de coalitie, stemde tegen deze afspraak, samen met twee leden van Groninger Belang.

Den Oudsten, onder andere oud-burgemeester van Groningen, kreeg daarna de opdracht om een nieuw provinciebestuur te vormen. Eind oktober liet hij nog weten geen meerderheid te kunnen vinden. Nu dus wel: de ChristenUnie wordt in het nieuwe provinciebestuur vervangen door GroenLinks en de VVD.

‘Je bent de hoeder van elkaars positie’

Den Oudsten is positief over de gesprekken en de samenwerking tussen de vijf partijen. “Het ging natuurlijk over inhoud en welke coalitie je ziet zitten. Maar het ging ook over het ‘oud zeer’ van de afgelopen twee jaar. Die gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot deze uitkomst.”

“De fractievoorzitters zullen met elkaar moeten proberen om gezamenlijkheid te vinden”, vervolgt Den Oudsten. “Je moet elkaar iets gunnen. Je bent de hoeder van elkaars positie. De sfeer van gezamenlijkheid moet je kunnen omzetten naar beleid. Daar hebben wij aan gebouwd de afgelopen periode.”

“Het zijn natuurlijk partijen die niet helemaal logisch dicht bij elkaar staan. Maar tegelijkertijd vullen de personen het constructief en solide in. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat”, concludeert de verkenner.

ChristenUnie zag het niet zitten

Gouke Moes, fractievoorzitter van de BBB, ziet ook de verschillen, maar is hoopvol. “Politiek is altijd debatteren over verschil. Dat is bij deze partijen niet anders. GroenLinks en de BBB liggen natuurlijk inhoudelijk op bepaalde dingen ver uit elkaar. Maar we zijn ook van mening dat het begint met vertrouwen in elkaar. Vertrouw je elkaar voldoende om de gesprekken aan te gaan, zodat je een goede weg vindt om verder te kunnen? Dat vertrouwen is er.”

De ChristenUnie haakte dus af voor een mogelijk nieuwe provinciebestuur. Fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek: “Wij hebben altijd gezegd dat we deel willen uitmaken van een coalitie waar we werken aan een betrouwbaar bestuur voor Groningen. Dat wij nu niet meedoen, betekent dat wij dat hierin niet zagen. Eerlijk gezegd zie ik dat ook niet gebeuren.”

Dries Zwart, fractievoorzitter van Partij voor het Noorden, is kritisch. “Het zou goed zijn voor Groningen als we weer een stevige coalitie hebben, maar ik denk dat een aantal belangen toch wat verder uit elkaar liggen. Ik vraag mij af dat stabiel zal blijven.”