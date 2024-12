Bakkerij bereidt zich voor op oudejaarsdag ‘We hopen 110.000 oliebollen te verkopen’

Bakkerij Haafs maakt zich op voor een van de drukste dagen van het jaar. Morgen verkoopt de bakkerij uitsluitend oliebollen en hoopt eigenaar Wilfred Haafs maar liefst 110.000 stuks te verkopen. “Het is de drukste tijd van het jaar nu met kerst en oud en nieuw. Het is alleen maar oliebollen, oliebollen en nog eens oliebollen,” vertelt Haafs.

Vandaag is het al druk in de bakkerij, waar volop voorbereidingen worden getroffen voor de grote verkoopdag. Naast de traditionele oliebollen heeft Bakkerij Haafs dit jaar ook mini-oliebollen in het assortiment. “Lekker omdat er veel korst omheen zit. Net een bitterballetje, je eet er 1,2,3 zo op en dat is dan eigenlijk net zoveel als een normale,” aldus Haafs.

Na de hectiek van oud en nieuw neemt het team van Bakkerij Haafs een korte pauze. “Hierna moeten we wel een paar dagen rusten. Een dag goed schoonmaken, want alles moet spik en span zijn. Dan gaan we 5 januari weer verder,” legt de eigenaar uit.

Over het geheim van een perfecte oliebol is Haafs nuchter. “Een geheim is er niet echt. De temperatuur moet goed zijn, 28 graden, juiste rijstijd en de juiste temperatuur voor het vet. Dat is eigenlijk de basis van een perfecte oliebol.”