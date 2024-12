Auto klapt op boom bij Gerrit Krolbrug, twee zwaargewonden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Ter hoogte van de Gerrit Krolbrug heeft zondagmiddag een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Bij het ongeluk is een personenauto op een boom gebotst.

Het ongeluk gebeurde op het gedeelte tussen de kruising met de West-Indischekade en de brug. “De bestuurder is frontaal tegen de boom geklapt”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Door de botsing ontstond er brand in het voertuig. Deze brand is inmiddels onder controle. In de auto bevinden zich twee personen, die zwaargewond zijn geraakt. Brandweerlieden zijn samen met ambulancemedewerkers, en leden van het Mobiel Medisch Team, MMT, bezig met een reddingsactie.”

Vanwege het ongeluk rukten hulpdiensten met groot materieel uit. Naast meerdere politie- en ambulancewagens kwam de brandweer ter plaatse met twee tankautospuiten en de grote hulpverleningswagen. Vanwege het ongeluk is de weg volledig afgesloten.

Later meer.