Apotheken hele kerstweek dicht door staking: ‘Dichte deur heel vervelend, maar dit is bittere noodzaak’

Foto via FNV

Vanaf maandag 23 december leggen duizenden apotheekmedewerkers in Nederland drie dagen het werk neer. Dit gebeurt vanwege het uitblijven van een akkoord over betere lonen en werkomstandigheden, ondanks maanden van onderhandelingen en massale acties. De staking duurt tot vrijdag 27 december, waardoor veel apotheken de hele kerstweek gesloten zijn.

Vakbonden FNV en CNV houden inmiddels al enkele maanden een ‘estafettestaking’ door het hele land. Vrijwel alle apotheken in Nederland zijn de afgelopen tijd één keer of al vaker dicht geweest omdat de medewerkers actie voerden.

Nu gaan de vakbonden over tot een meer rigoureuze stakingsactie. “Natuurlijk is het heel vervelend voor patiënten als zij voor een dichte deur staan”, stellen cao-onderhandelaars Ralph Smeets (FNV) en Albert Spieseke (CNV). “Maar de verzekeraars en werkgevers hebben het zover laten komen. Dit is bittere noodzaak. Het loon in de openbare apotheken blijft al jaren achter. De werkdruk is torenhoog, het aantal openstaande vacatures groeit snel. Als het zo doorgaat, loopt een onmisbare schakel in de zorgketen helemaal vast.”

De bonden willen onder andere een loonsverhoging van zes procent met terugwerkende kracht vanaf juli. Ook moet het minimumloon omhoog naar zestien euro per uur, stellen de bonden. Daarnaast willen ze dat alle werktijd (waaronder voorbereidingen) worden uitbetaald door de werkgevers.

Hoewel de staking ongemak veroorzaakt, blijft spoedzorg gegarandeerd. Patiënten kunnen in noodgevallen altijd medicijnen krijgen, maar daarvoor mogelijk wel naar een andere apotheek. “Net als bij eerdere stakingen vormt de actie daarmee geen risico voor de gezondheid van patiënten”, stellen de bonden.