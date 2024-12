Andrej Štimac per direct ontslagen als hoofdcoach Donar

Foto via Donar

Basketbalclub Donar heeft dinsdag per direct afscheid genomen van hoofdtrainer Andrej Štimac. Štimac wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten van dit seizoen.

In de BNXT League wist Donar dit seizoen van de elf wedstrijden er maar drie te winnen. Op dit moment staat men op de zeventiende plaats in de competitie en hebben alleen QSTA United en Basketbal Academie Limburg minder punten. General Manager Stefan Mladenović: “Het was een heel moeilijk besluit. Maar we vonden dat het tijd was voor een frisse aanpak.” De taken van Štimac worden tot het einde van het seizoen overgenomen door Jason Dourisseau, die onder Štimac al assistent was. “We verwachten dat met club-icoon Dourisseau we iemand in huis hebben die een frisse aanpak vorm kan geven.”

Andrej Štimac werd geboren in 1979. De Kroaat beëindigde zijn spelerscarrière in 2017. Hij speelde voor diverse clubs in Spanje en Zwitserland. In 2022 kwam hij als assistent-coach naar Groningen, waarbij hij in de jaren voorafgaand al trainerservaring opdeed bij onder andere Fribourg Olympic en Lions de Genève. Mladenović: “Donar is Štimac zeer erkentelijk voor zijn belangrijke rol bij de start van het nieuwe Donar en voor zijn voorbeeldige werkethiek, ook in allesbehalve gemakkelijke omstandigheden.” Daarmee doelt Mladenović op de financieel moeilijke omstandigheden waar Donar de afgelopen periode in verkeerde waarbij de club failliet ging en een doorstart maakte.