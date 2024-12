Foto Andor Heij. Amicitia VMC. Coendersborg.

Amicitia VMC en trainer Arnold van der Kooi gaan na dit seizoen uit elkaar. Dat heeft de club na een evaluatie besloten.

Van der Kooi is bezig aan zijn tweede jaar bij Amicitia. Vorig seizoen werd geen succes, want de toenmalige vierdeklasser trok zich in januari terug uit de competitie, omdat er geen fatsoenlijke selectie op de been gebracht kon worden.

Het elftal begon dit seizoen in de vijfde klasse waar het momenteel tiende staat.