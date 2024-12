Amateurvoetbal: Remise The Knickerbockers in topper, Omlandia haalt hard uit

Foto Andor Heij

De topper in de derde klasse R zaterdag tussen Veendam 1894 en The Knickerbockers eindigde in een gelijkspel. Omlandia haalde in 4E fors uit. Het lukte Oosterparkers in 5E niet om winterkampioen te worden.

Derde klasse

In 3R gingen Veendam en The Knickerbockers in deze inhaalronde vol voor de winst. Beide clubs moesten in de topper echter genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Tobias Stel zette TKB wel op voorsprong, maar Veendam kwam na de rust op gelijke hoogte. TKB blijft vierde met 21 punten uit 11 wedstrijden.

VV Groningen ging bij nummer twee, Zuidlaren, met 4-2 onderuit. Mitchel Schievels en Davy Wilkens scoorden voor VVG, dat zevende is met 15 uit 11.

Be Quick 1887 (zaterdag) speelde uit met 2-2 gelijk tegen HS’88. Be Quick is elfde met 12 uit 11.

Vierde klasse

Omlandia haalde in Ten Boer hard uit tegen ZNC: 9-0. Remco Bolhuis scoorde maar liefst vijf keer, Wouter Hoek twee keer. Omlandia is nu derde met 20 uit 11.

Haren verloor bij De Heracliden met 5-1 en Mamio won bij ZEC met 3-1. Haren is negende met 14 uit 11 en Mamio twaalfde met 11 uit 10.

Vijfde klasse

Oosterparkers verloor de koppositie tegen BSVV uit Bovensmilde. Het werd 1-0 voor de Drenten. De wedstrijd ging redelijk gelijk op, maar BSVV was na rust effectiever via Jordy de Groot.

Goed gevoel

“Het is sneu om met 0-1 te verliezen”, aldus Oosterparkers-trainer Peter Sleifer. “Zeker als je ziet hoeveel kansen we nog hebben gehad. Ik denk dat een gelijkspel terecht was geweest”. Sleifer is ondanks de nederlaag in zijn nopjes over de eerste competitiehelft. “Als je ziet waar we vandaan komen. We hebben de laatste twee jaar onderin meegedraaid in deze klasse. We hebben nu een periodetitel en draaien bovenin mee. In die zin hebben we een goed gevoel en moeten we tevreden zijn”.

De wedstrijd werd niet op het hoofdveld van Oosterparkers gespeeld, maar op het naastgelegen kunstgras. Bij het plaatsen van nieuwe dug-outs liet een voertuig diepe sporen na op het grasveld, dat daardoor onbespeelbaar was. Oosterparkers is tweede met 21 uit 11, een punt minder en een wedstrijd meer dan BSVV.

Ook Gruno doet bovenin mee in 5E. De derby bij VVK werd met 2-0 gewonnen door doelpunten van Rick Bunk en Robert Oosterhof. Gruno heeft 19 uit 11 en is vierde.