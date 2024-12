Amateurvoetbal: Kleine zege Gorecht, The Knickerbockers wint topper

Foto Andor Heij

Gorecht won zaterdag in de tweede klasse I. Helpman verloor dik. The Knickerbockers won een klasse lager de topper.

Tweede klasse

In Haren won Gorecht met minieme cijfers van VEV’67 uit Leek. Robin Zuidema maakte na een kwartier de enige treffer: 1-0. Gorecht is tweede achter Nieuwleusen met 20 punten uit 10 wedstrijden, maar kan als koploper de winterstop in als volgende week de inhaalwedstrijd tegen Grijpskerk wordt gewonnen.

Helpman ging in Zwolle hard onderuit tegen de nummer drie WVF. Het werd 5-1. Wouter van der Graaf scoorde voor Helpman. Helpman is negende met 13 uit 10

Derde klasse

The Knickerbockers won in en tegen Zuidlaren de topper in 3R: 4-2. Hessel van Amerongen en Roel Batema zorgden voor een 0-2 voorsprong. Zuidlaren scoorde twee keer de aansluitingstreffer, maar Han van Dijk scoorde ook nog twee keer voor de studenten. Vier clubs hebben nu 20 punten. Wildervank is leider, omdat die club 20 uit 9 heeft. De andere clubs hebben er tien gespeeld. TKB staat op basis van het doelsaldo vierde.

Groen Geel won de derby tegen FC Lewenborg: 4-0. Menno Pot, Tom Arissen, Stan Ypenburg en Luke Millar tekenden voor de doelpunten. Lewenborg is zevende met 15 uit 10 en Groen Geel achtste met 13 uit 10.

VV Groningen staat daar nog boven met 15 uit 10. VVG won de uitwedstrijd tegen HS’88 met 4-1. Yoshua St. Juste, Davy Wilkens, Mitchell Schievels en Gil Danes Ricart maakten de VVG doelpunten.

Be Quick pakte tegen Loppersum de winst. De uitwedstrijd werd op de eigen Esserberg gespeeld. Senn Boersma en Mick en Kay Dollenkamp scoorden. Be Quick is tiende met 11 uit 10.

Lycurgus speelde uit tegen DVC Appingedam met 1-1 gelijk. Dylan van der Spoel scoorde voor Lycurgus, dat elfde is met 10 uit 11.

Vierde klasse

HFC’15 speelde in 4D bij Bakkeveen met 2-2 gelijk. Max Hummel en Rick van Lent scoorden voor de Hoogkerkers, die zevende staan met 17 uit 11.

In 4E speelden Omlandia en Haren in Ten Boer met 1-1 gelijk. Remco Bolhuis opende de score voor Omlandia. Nog voor rust maakte Marniek Berends gelijk. Omlandia is vierde met 17 uit 10 en Haren is achtste met 14 uit 10.

SGV – Mamio werd afgelast. Mamio staat twaalfde met 8 uit 9.

Vrouwen

In de topklasse won Oranje Nassau thuis met 5-0 van Berghuizen. Renee Huizinga en Jamilly van Ulft scoorden twee keer en Bobby Dijkstra eenmaal. ON is derde met 19 uit 10. Koploper DTS’35 uit Ede heeft er tien meer.