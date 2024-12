Agent niet vervolgd voor doodschieten Emilia (24) aan Helperzoom: ‘Vreesde voor leven collega’

Foto: 112 Groningen

De agent die in mei van dit jaar een 24-jarige Emila doodschoot in een woning aan de Helperzoom, heeft zijn vuurwapen ‘rechtmatig gebruikt. Dat laat het Openbaar Ministerie maandagmiddag weten na een onderzoek door de Rijksrecherche naar het incident.

In de nacht van zondag 26 op maandag 27 spoedden agenten zich, kort na middernacht, naar de woning aan de Helperzoom vanwege een melding van een dreigende situatie. De melding kwam van de vriend van de vrouw. Hij was, zo stelt het OM, de woning was ontvlucht na bedreigingen met een mes. De vrouw had middelen gebruikt en ook zichzelf verwond met het mes.

Toen agenten binnenkwamen, troffen zij de vrouw in een afgesloten badkamer. Bij het openen van de deur ging de vrouw dreigend op een agent af met een mes, schrijft het OM. Een andere agent schoot vervolgens op de vrouw, uit angst voor het leven van zijn collega. “Op het moment dat de vrouw met het mes in haar hand – op zeer korte afstand van de politieambtenaar – voorover boog, schoot de andere politieambtenaar éénmaal. Het hele incident speelde zich in een kleine ruimte in slechts enkele seconden af”, aldus het OM.

‘Vreesde terecht voor leven collega’

Het OM en de Rijksrecherche stelden gelijk na het incident een onderzoek in naar het voorval. Het OM vindt dat de desbetreffende politieambtenaar bevoegd was om zijn dienstwapen te gebruiken.“ Dit omdat hij terecht voor het leven van zijn collega vreesde. Ook had hij geen andere mogelijkheid om het ontstane gevaar af te wenden. Hij heeft dus conform de geweldsinstructie gehandeld.”

Het Openbaar Ministerie noemt de situatie tragisch, voor alle betrokkenen: “Een jonge vrouw is overleden en haar familie zal daarmee moeten leven. Dit geldt ook voor de betrokken politieambtenaren. Hoewel het gebruik van het wapen rechtmatig was, heeft dit incident ook op hen een diepe indruk gemaakt.”

Nabestaanden teleurgesteld en overwegen vervolgstappen

“Wij zijn zeer teleurgesteld in het besluit van het Openbaar Ministerie om het onderzoek naar het gedrag van de agenten die betrokken zijn bij de dood van onze dochter te sluiten”, schrijven de ouders van de overleden vrouw in een verklaring, die de stichting ‘Namens de Familie’ namens hen naar buiten bracht. “Er zijn wat ons betreft nog veel vragen die onbeantwoord zijn gebleven en die mogelijk beter inzicht geven in de gebeurtenissen in de nacht van 26 op 27 mei van dit jaar, waarbij Emilia werd getroffen door een politiekogel en overleed.”

Volgens de ouders van de overleden vrouw is het onderzoek niet zorgvuldig gedaan. “Wij willen benadrukken dat het ons niet gaat om het vervolgen van de betrokken agenten, want daarmee krijgen we onze dochter niet terug, maar wel dat er erkenning is voor de onherstelbare schade die is veroorzaakt door de dood van Emilia en dat de politie lering trekt uit deze gebeurtenis, want er is wel iets ongelofelijk misgegaan. Daarom overleggen we met onze advocaat over welke vervolgstappen we kunnen ondernemen.”