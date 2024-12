Foto: Alf van Beem via Wikimedia Commons (CC 1.0)

Het is nog geen oud en nieuw, maar de ongeregeldheden zijn al begonnen. De brandweer moest donderdagavond uitrukken voor een brandende afvalcontainer in de Voermanstraat in Groningen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De bult afval, bestaande uit grofvuil en een afvalcontainer, kon snel geblust worden. De afvalcontainer is vermoedelijk bij iemand uit de voortuin weggepikt. Het is niet duidelijk wie de brand heeft aangestoken.