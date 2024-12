Afritten ring west naar Martiniplaza volgende week afgesloten

Beide afritten van de westelijke ringweg naar de Leonard Springerlaan zijn volgende week afgesloten. Dan wordt de aansluiting van de Expositielaan opnieuw bestraat.

De afritten naar de Leonard Springerlaan (Martiniplaza) zijn afgesloten van maandagochtend 9 december 07.00 uur tot vrijdagmiddag 13 december 17.00 uur. In dezelfde periode wordt ook een deel van de Expositielaan afgesloten.

Het gaat om beide afritten vanaf de westelijke ringweg, dus zowel voor het verkeer uit het noorden als het zuidwesten. Andersom kun je wel vanaf Martiniplaza beide opritten van de westelijke ringweg op.

Het nieuwe fietspad onder het Vrijheidsplein door, het Vredespad, wordt vrijdagmiddag 13 december tegelijk met de Expositielaan geopend. Je kunt dan weer snel en veilig vanaf Corpus den Hoorn naar Martiniplaza of omgekeerd. In het verleden moesten fietsers en voetgangers hier de op- en afritten van de ringweg oversteken. Met het nieuwe fietspad is deze situatie veiliger geworden.