Actie Beatrix Kinderziekenhuis levert 9.000 euro op voor Metakids

Foto: Peter Denekamp. 1zwolle

Een groep medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuia in de stad heeft woensdag al fietsend een bedrag van 9.070 euro naar het Glazen Huis in Zwolle gebracht.

De laboranten deden ruim zeven uur over de tocht van 110 kilometer. De diverse initiatieven leverden ruim 9.000 euro op voor Metakids, dit jaar het goede doel van Serious Request. De medewerkers zijn dagelijks bezig met onderzoek naar de oorzaken van stofwisselingsziekten bij kinderen en met het verbeteren van de diagnose en behandeling.

Na hun aankomst in Zwolle liepen de onderzoekers, gehuld in witte laboratoriumjassen, naar het Glazen Huis. Daar konden ze live in de uitzending op 3FM vertellen over hun pittige fietstocht met tegenwind en over hun succesvolle actie.

Tussen de 10 en 15 duizend gezinnen in ons land hebben een kind met een metabole ziekte. Die ziekte maakt het lichaam kapot; één op de vier kinderen overlijdt hieraan vóór zijn 18e verjaardag. Metakids gebruikt het ingezamelde geld voor onderzoek naar gentherapie en medicatie voor kinderen met deze stofwisselingsziekte. Het UMCG is één van de instellingen die er onderzoek naar doet.