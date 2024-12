Aantal WW-uitkeringen gedaald; jongeren vaker in de bijstand

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in november gedaald, na een aantal maanden met een toename. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

De economie kwakkelt al bijna twee jaar. De kans op het vinden van een baan voor mensen met een uitkering nam hierdoor af. Daardoor kregen meer mensen na hun WW-uitkering een bijstandsuitkering. In Groningen is deze doorstroom hoger dan landelijk. Jongeren tot 25 jaar stromen het vaakst door naar de bijstand.

Erik Oosterveld van het UWV: “De arbeidsmarkt werd in het afgelopen jaar minder gunstig voor een werkzoekende. Er waren minder vacatures, waardoor het vinden van werk lastiger werd. Dit vergroot het risico dat mensen geen werk vinden tijdens of vlak na hun WW-uitkering. Een deel van hen komt dan na verloop van tijd in de bijstand terecht.”

Eind november verstrekte UWV 5.908 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar geleden. De toename is kleiner dan de landelijke stijging van ruim 10 procent.