Foto via Politie.nl

Een 38-jarige vrouw uit Groningen is in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Johan van Zwedenlaan met haar auto tegen een verkeersheuvel gebotst. Dat meldt RTV Noord.

Het ongeval vond even na middernacht plaats. De vrouw is door politieagenten aan een blaastest onderworpen. Daaruit bleek dat ze een te hoog alcoholpromillage in haar bloed had. Op het bureau moest ze een verklaring afleggen.

De auto en de verkeersheuvel liepen enige schade op.