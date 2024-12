A7 bij Buitenhof krijgt komend jaar geluidswerende geleiderail

Foto via Gemeente Groningen

De totale kosten voor het uitvoeren van geluidswerende maatregelen voor de woonwijk Buitenhof bedragen een half miljoen euro. Dat maakte de gemeente woensdag bekend.

Bewoners van de wijk ervaren al meerdere jaren in toenemende mate geluidshinder van de A7 bij Groningen-West. De hinder is verder toegenomen door een akoestisch gat, wat ontstond na het aanleggen van de op- en afritten voor bussen. Het stil asfalt wat ruim een jaar geleden is aangebracht, had een positief effect, maar was nog niet voldoende.

Samen met bewoners zijn verschillende varianten onderzocht voor die maatregelen. De uitkomst daarvan is een geluidswerende geleiderail. Er wordt dan een plaat aangebracht aan de onderkant van een bestaande vangrail, zodat er geen geluid meer onderdoor kan. Ook de middenberm krijgt een geleiderail. De geluidsafname vindt dus aan twee kanten van de weg plaats. De rail wordt doorgetrokken tot en met het Stadspark. Daarom kost de ingreep geen 400, maar 500 duizend euro. De rail wordt naar verwachting komende zomer aangebracht.