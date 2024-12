A28 komend weekend afgesloten van Groningen-Zuid naar afrit centrum, ook

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De A28 is komend weekend afgesloten in de richting van Groningen-Zuid naar de afrit Groningen-Centrum.

De afsluiting begint vrijdagavond om 22.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur. Aanpak Ring Zuid werkt tijdens deze afsluiting aan het repareren van een voeg en andere restpunten. De toerit vanaf de Vondellaan naar Ring Zuid en Ring West blijft wel open.

Omrijden kan via de afrit Groningen-Zuid, de Vondellaan en de Laan Corpus den Hoorn. Ook omrijden via de Van Ketwich Verschuurlaan en de Hereweg is een optie. Voor verkeer vanaf Assen zijn er omleidingen via Vries, de N386 en de N372 bij Peize, of via de N33 en de A7.

Naast de A28 is ook Ring Zuid afgesloten in één richting, tussen Euvelgunne en het Julianaplein. Alle reizigers naar Stad moeten daarom komend weekend rekening houden met extra reistijd.