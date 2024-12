29-jarige Stadjer aangehouden na schietincident Finsterwolde; politie zoekt getuigen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is afgelopen nacht rond 01:05 uur afgegaan op een melding van een schietincident aan de J. Palsweg in Finsterwolde. Bij het lossen van schoten is niemand gewond geraakt. Een 29-jarige man uit de stad is aangehouden.

De man uit de stad wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar de verdere toedracht en verzoekt getuigen, of mensen in het bezit van camerabeelden, zich te melden.

Dit kan via het nummer van de politie 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.