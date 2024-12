1H: Ruime zege ON in zespuntenduel; Nederlaag Velocitas

Oranje Nassau haalde uit tegen Heerenveense Boys, 5-0 (Foto Martijn Minnema)

Oranje Nassau boekte in een duel met als inzet uit de degradatiezone vandaan komen een ruime zege. Velocitas sloot 2024 af met een nederlaag tegen Blauw Wit’34

Oranje Nassau stond voorafgaand aan het duel met Heerenveense Boys op plek 12, twee plaatsen en 1 punt onder de opponent van vanmiddag. Zo snel mogelijk uit de problemen komen is voorlopig de inzet bij Oranje Nassau wat vooraf had gedacht bij de eerste vijf te staan maar in de onderste regionen terecht was gekomen na een mislukte eerste seizoenshelft.

De weg naar boven werd vanmiddag ingeslagen met een klinkende 5-0 zege op Heerenveense Boys. Daarmee stijgt ON naar plek 9 in een competitie waar het dicht op elkaar staat maar waarin een nieuwe domper hard aan zou zijn gekomen.

Al vlot in de wedstrijd was Nagesh Amatsaleh dicht bij de 1-0, daarna stichtte Heerenveense Boys uit twee corners enig gevaar. De tweede kans voor ON leverde een doelpunt op. Sam Niewold kopte de bal richting de verre hoek en of Jonathan van Dorssen de bal nog beroerde zijn de geleerden nog niet over uit. Feit was wel dat ON met een treffer in de 10′ minuut wel een lekkere start te pakken had.

De kansen waren voor rust niet talrijk, Mart Bloeming was in de 27′ minuut wel erg dicht bij de 2-0. Een piekfijne vrije trap belandde tegen de onderkant lat, Heerenveense Boys kneep de handjes hard dicht. Erg veel ontliep het elkaar verder niet, opsteker was, behalve de voorsprong, dat ON weinig tot niks weggaf.

Eerste kansje na rust was voor de gasten, al in de eerste minuut redde Erwin Heidekamp op een inzet van Heerenveense Boys captain Dion Toering. Net als in de eerste helft was het ook in het tweede bedrijf na 10 minuten raak. Sam Niewold had een voorzet in gedachten, die was wat te scherp maar viel wel fraai binnen bij de tweede paal, 2-0. Dik tien minuten later was het efficiënte ON weer succesvol, mooie aanval waarbij de bal via Rick Wiersma en Jim de Leeuw bij Jonathan van Dorssen kwam. Die tikte van dichtbij de 3-0 tegen de touwen. Het was de definitieve knock out voor de Friezen en weer tien minuten was het nog eens raak voor ON. Een counter waarbij Wiersma de bal breed legde op de meegelopen Sven Kesimaat. Die hield het hoofd koel en schoof de bal achter doelman Doosje. Nadat Jim de Leeuw kort voor tijd nog de bovenkant lat raakte was het twee minuten later in de slotminuut wederom Kesimaat die scoorde, 5-0.

Daarmee stijgt ON dus enkele plekken en staat het met kerst boven de streep. Gat met de eerste nacompetitieplek is twee punten.

Velocitas is één van de clubs die ON voorbij zag komen. In Leeuwarden werd met 4-2 van Blauw Wit’34 verloren. Bij rust keek Velo al tegen een 3-0 achterstand aan. In de tweede helft scoorden Kay Bootsma (67′ 3-1) en Bart Steenbergen (90′ 4-2) nog voor Velocitas dat tiende staat met één punt minder dan Oranje Nassau.

De competitie wordt op 18 januari hervat. Oranje Nassau krijgt dan Buitenpost op bezoek, Velocitas gaat dan op bezoek bij hekkensluiter Roden. Daarnaast staat topper Be Quick 1887-PKC’83 dan op het programma.