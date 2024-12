1H: Belangrijke zeges onderin voor Velocitas en Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Velocitas - Oranje Nassau. Links matchwinner Wilko van der Kooi.

Zowel Velocitas 1897 als Oranje Nassau boekten zaterdag onderin de eerste klasse H een nuttige overwinning.

Velocitas won bij Winsum met 2-1. Velocitas, dat een groot deel van de wedstrijd de bovenliggende partij was, kwam na zeven minuten op voorsprong. Een corner van Wilko van der Kooi vloog in een keer het doel in. Beide ploegen misten in de eerste helft een strafschop. Thomas Bats miste namens Velocitas.

Tien minuten na de pauze maakte Tim Hoff er 1-1 van. Winsum drong daarna aan en kreeg ook kansen. Maar na 87 minuten wist Bart Steenbergen toch de winnende te maken voor Velocitas.

Oranje Nassau

Oranje Nassau won in de avond thuis met 3-2 van Stiens. De Friezen namen na 13 minuten een voorsprong via Sjoerd Fennema. Vijf minuten later ging een schot van Rick Wiersma via een Stiens been het doel in: 1-1. Na 22 minuten tikte Ruendel Martina een rebound binnen: 2-1.

Na rust stopte ON doelman Erwin Heidekamp een paar keer een inzet van spelers van Stiens. Na 68 minuten moest hij toch capituleren op een schot van Fennema: 2-2. In de 86e minuut pakte ON toch de winst toen Sam Niewold een voorzet van Wiersma raak prikte: 2-1.

Velocitas steeg naar de negende plaats met 12 punten uit 10 wedstrijden. ON is twaalfde met 10 uit 10.

PKC’83 – Drachtster Boys werd een spectaculaire 6-5. Het verslag staat hier.

Be Quick 1887 speelt zondag thuis tegen Rolder Boys.