1H: Be Quick als derde winterstop in na simpele zege op Rolder Boys

Foto Andor Heij. Be Quick - Rolder Boys. Vincent Pichel (l) scoorde twee keer.

Be Quick 1887 heeft zondag de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop in de eerste klasse H vrij eenvoudig gewonnen van Rolder Boys, dat voorlaatste staat. In het koude Esserbergstadion werd het 3-0.

Voor de pauze had Be Quick moeite om de mogelijkheden te benutten. Yoran Cats en Vincent Pichel kregen een paar opgelegde kansen, maar mikten steeds recht op doelman Mykyta Ovchanov van Rolder Boys.

Pichel schoot op slag van rust ook nog een keer op de paal. Be Quick stond toen al lang met 1-0 voor, omdat Patrick Helbig na 16 minuten was gevloerd binnen de beruchte lijnen en Sil Kramer de strafschop had benut.

Na rust bleek het koppel Cats – Pichel wel doeltreffend. Na 69 minuten gleed Pichel een voorzet van Cats binnen. Drie minuten later was Cats opnieuw de aangever en Pichel de afmaker: 3-0.

Be Quick staat derde in 1H met 22 punten uit 11 wedstrijden. Dat zijn er zes minder dan koploper PKC’83. Direct na de winterstop, op zaterdag 18 januari, ontmoeten beide stad-Groninger clubs elkaar op de Esserberg.

Voor die tijd spelen de clubs nog voor de beker. PKC’83 gaat dinsdag op bezoek bij Velocitas en Be Quick neemt het zaterdag in Assen op tegen Achilles 1894.