Zorgen over aantal bouwvergunningen dat achterblijft: “Informatie is niet op orde”

De fracties van VVD en Partij voor het Noorden maken zich zorgen over het aantal bouwvergunningen dat in de gemeente is uitgegeven. Het aantal vergunningen blijft namelijk fors achter ten opzichte van de ambities van de gemeente zelf. Daarnaast is volgens de partijen de informatievoorziening niet op orde.

Uit cijfers blijkt dat er landelijk een stijgende tendens is voor wat betreft het aantal bouwvergunningen dat uitgegeven wordt. In Groningen blijft dit achter, vermoedelijk als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Dat is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. De VVD en Partij voor het Noorden vinden dit vreemd omdat er namelijk erg veel behoefte is aan nieuwe woningen. “Natuurlijk hebben we in onze gemeente de Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad die in ontwikkeling zijn”, vertellen raadsleden Rik Heiner en Leendert van der Laan. “Maar het wedden op enkel deze paarden brengt risico’s met zich mee. Vorig jaar lag het aantal vergunningen lager, dit jaar lijkt dit opnieuw te stagneren.”

“Informatievoorziening is niet op orde”

Het is niet het enige waar de partijen zich zorgen over maken. “De informatievoorziening is niet op orde. Zo blijken er belangrijke cijfers te ontbreken, zoals het aantal vergunde wooneenheden en een onderscheid tussen verbouw- en nieuwbouwaanvragen. Hierdoor weet de gemeente niet hoeveel vergunningen er zijn uitgegeven voor nieuwbouwwoningen in het eerste gedeelte van 2024. Maar ook informatie over de verhouding tussen sociale huur, middenhuur en koopwoningen, voor wat betreft de verleende bouwvergunningen, ontbreekt.”

Afwijkingen tussen gemeentelijke en CBS-cijfers

In ons land houdt het CBS de cijfers bij van het aantal woningen dat gebouwd wordt. De fracties constateren dat er afwijkingen zijn tussen de gemeentelijke en CBS-cijfers: “Voor ons als raad, maar ook voor het College, is het moeilijk sturen als we niet de juiste informatie hebben. De gemeenteraad heeft heldere en actuele cijfers nodig om onze controlerende taak goed uit te voeren. Juist nu het bouwen van woningen één van de grootste uitdagingen is die wij hebben

als samenleving. Wij maken ons dan ook flinke zorgen.”

De partijen willen van de gemeente weten of de drempels in de gemeente wellicht te hoog zijn om te gaan bouwen. Daarnaast willen ze weten welke stappen gezet gaan worden om het bouwen een impuls te geven en hoe de informatievoorziening wordt verbeterd.