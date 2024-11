‘Zondag bewolkt, maandag zon maar ook regen’

Na dagen van bewolking en grijs weer, krijgen we op maandag weer de zon te zien. Wel neemt vanaf dan de regenkans toe.

Zondag is het bewolkt. Het blijft droog. De wind is zwak en komt aanvankelijk uit zuidelijke richtingen, later draaiend naar het westen. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 of 10 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt eveneens bewolkt. Het koelt af naar zo’n 8 graden. In de vroege ochtend is er kans op een bui. Maandag is er ruimte voor de zon, maar verspreid over de dag vallen er ook buien. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit noordwestelijke richting, wordt het 11 graden.

Dinsdag is er af en toe zon, maar valt er ook een bui. Dan wordt het 10 of 11 graden. Vanaf woensdag lijkt het waterkoude weer terug te keren. Voor de zon is er dan geen ruimtemeer. In de middag kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt op deze dag rond de 8 graden.