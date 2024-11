‘Zondag 16 graden, komende dagen bewolkt en buien’

Foto: Joris van Tweel

Na een koude week met winterse buien lijkt het zondag met 16 graden wel voorjaar. De komende dagen gaat de temperatuur weer richting normale waarden voor de tijd van het jaar.

Zondag bij het krieken van de dag is er eerst nog een bui mogelijk. De rest van de dag blijft het overwegend droog. Er is veel bewolking, maar een glimp van de zon is ook mogelijk. Met een krachtige wind uit zuidelijke richting wordt lucht vanaf de Canarische Eilanden naar onze contreien aangevoerd waardoor het in de middag 15 of 16 graden kan worden. In de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.

Maandag is het bewolkt en vallen er verspreid over de dag buien. Met 14 of 15 graden is het aanvankelijk nog erg zacht, in de middag doet de temperatuur een stapje terug naar zo’n 12 graden. Ook dan staat er nog een stevige wind uit zuidelijke richtingen, later draaiend naar het zuidwesten. Dinsdag blijft het nagenoeg droog. De zon kan zo nu en dan even tevoorschijn komen. Dan wordt het 8 of 9 graden.