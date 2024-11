Zaalvoetballers PKC’83/Team Amoeri genomineerd als sportploeg van het jaar

Foto: Raoul La Crois

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri zijn genomineerd als Groninger sportploeg van het jaar 2024.

PKC’83 kreeg dat vrijdag te horen na de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Fermonia Boys. De andere genomineerden worden nog bekend gemaakt. Vorig jaar waren de roeiers van Gyas/Aegir sportploeg van het jaar. Het sportgala is dit jaar op 9 december in Martiniplaza.

PKC’83/Team Amoeri promoveerde dit jaar naar de eredivisie en zijn daarmee de eerste zaalvoetballers uit de stad die op het hoogste niveau spelen bij de mannen.

Heel mooi

Trainer Rinie Jurna van PKC was in zijn nopjes over de nominatie: “Dat zegt heel veel. Er is volgens mij nog nooit een zaalvoetbalteam geweest die zo’n prijs heeft gewonnen en in het noorden helemaal niet. We zijn er nog niet, maar die nominatie is al heel mooi”.

In 2022 werden de vrouwen van Drs. Vijfje kampioen van Nederland. Drs. Vijfje werd toen niet genomineerd als sportploeg van het jaar, omdat zaalvoetbal bij de vrouwen niet als topsport werd gezien.