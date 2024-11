“Woensdag bewolkt en een spatje regen, ook in het weekend regen”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen gaan grijs verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we in het weekend te maken met de kans op regen.

“Woensdag is het overwegend bewolkt met kans op een licht spatje regen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 11 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag is er lichte regen en ligt de minimumtemperatuur rond de 9 graden. Donderdag is het grijs en wordt het wederom een graad of 11 bij rustige condities. Het is overwegend droog.”

“Vrijdag verandert er weinig. Zaterdag begint de wind uit het zuidwesten wat toe te nemen en is er tegen de avond kans op regen. Het wordt 10 graden. Zondag is er ook kans op regen en wordt het kouder bij 7 graden als maximumtemperatuur. Na het weekend wordt het zeer waarschijnlijk guur, gaan er soms stevige buien vallen en komt de temperatuur bij 6 graden iets lager uit dan normaal. In de loop van de week wordt het ruig met kans op storm en een eerste winterse bui.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.