Winter Wereld Markt op camping in Onnen: “Magisch weekend”

Camping De Kleine Wereld aan de Dorpsweg in Onnen staat dit weekend in het teken van de allereerste Winter Wereld Markt. De camping opende afgelopen zomer de deuren.

“Vandaag en morgen verandert onze camping in een winterwonderland vol activiteiten, muziek, lekker eten en een feestelijke sfeer”, laat de organisatie weten. “De Winter Wereld Markt biedt een divers programma met activiteiten voor alle leeftijden. Onze bistro is geopend voor ontbijt, lunch en diner, en daarnaast zijn er doorlopend activiteiten op het terrein, waaronder de Photobooth Caravan, Atelier Lichtjes waar je je eigen kaarsen kunt knutselen en springkussens en schminken.”

Warme chocolademelk

Op de Winter Wereld Markt mag een kampvuur niet ontbreken en ook is het Groninger Museum aanwezig met een minimuseum. “Bezoekers kunnen heerlijk struinen langs een sfeervolle vintage markt met meer dan dertig kraampjes vol (kinder)kleding, sieraden, kerstdecoraties en cadeaus. En er zullen winterse lekkernijen te verkrijgen zijn zoals glühwein, warme chocolademelk en popcorn.”

Camping De Kleine Wereld

Het programma op zaterdag vindt plaats van 11.00 tot 21.00 uur. Op zondag zijn de deuren geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de camping up-to-date te brengen. Aanvankelijk was op deze plek camping De Fruitberg te vinden, die de eerste gasten in 1964 verwelkomde. In 2000 werd deze camping opgeheven. Daarna brak een onzekere periode aan. De naam werd gewijzigd in camping De Kleine Wereld en de eigenaar, die het terrein bestierde, wilde het eigenlijk omtoveren tot een park met luxe villa’s. De gemeente Haren stak daar een stokje voor omdat bebouwing in een kwetsbaar landschap ongewenst is. Van 2013 tot 2017 was het in gebruik als locatie van het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.