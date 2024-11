Winkeldieven met tassen vol spullen na zoektocht en achtervolging in de kraag gevat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zaterdagmiddag twee winkeldieven aan kunnen houden die hun slag hadden geslagen bij meerdere winkels in de binnenstad. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“De dieven hadden meerdere geuren gestolen bij een parfumerie. Ook waren ze in bezit van kleding”, vertelt de fotograaf. “In één van de winkels werden ze betrapt waarop het hen toch lukte om het pand uit te vluchten, op de hielen gevolgd door beveiligers. Zij riepen de hulp in van agenten en boa’s.” Desondanks raakte men de dieven kortstondig uit het oog. “Er is flink gezocht, waarna men het duo weer in het vizier kreeg. Daarop ontstond een achtervolging. Uiteindelijk heeft men de winkeldieven voor de ingang van het politiebureau aan de Rademarkt aan kunnen houden.”

De personen zijn overgebracht naar het politiebureau, waar verder onderzoek wordt gedaan. “Bij hun aanhouding bleken ze in bezit te zijn van verschillende tassen vol spullen.”