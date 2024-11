Werkweek blijft grijs met paar spetters, na het weekend guur met kans op sneeuwvlokken

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen wordt het weer langzaam grijzer, natter en kouder in Groningen. Waar donderdag en vrijdag de kans op een bui nog sporadisch is, wordt het weer komend weekend langzaam kouder en natter. Ook trekt de wind aan. Maandag en daarna zouden er zelfs een paar sneeuwvlokken neer kunnen dalen.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdag overwegend bewolkt en er kan lokaal een spatje lichte regen vallen. Later in de middag kan het kortstondig opklaren. Het wordt 10 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. Vrijdag verandert er weinig.

Zaterdag neemt de wind wat toe. Ook de kans op een buitje stijgt, vooral in de avond en nacht. Bij een aantrekkende zuidwestenwind wordt het 10 of 11 graden. Zondag vallen er enkele buien en wordt het met 7 graden ook kouder.

Maandag vallen er ook enkele buien, mogelijk met een winters karakter. Bij een forse noordwestenwind wordt het guur, bij 7 of 8 graden. Dinsdag houdt het onbestendige weer aan. Bij een stevige naar oost draaiende wind wordt het bovendien kouder. Ook dan blijft de kans op een winters karakter van de neerslag.