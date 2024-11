Weggeefwinkel kan vraag niet meer bijbenen: “Mensen die arm zijn worden armer”

Gea van Gea's Weggeefwinkel. Foto: OOG Tv

De Weggeefwinkel aan de Metaallaan in de wijk Vinkhuizen kan de vraag niet meer bijbenen. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voorziening neemt schrikbarend toe.

Dit is de derde aflevering in een serie waarbij OOG haar licht opsteekt bij organisaties die zich inzetten op het gebied van armoede. In eerdere afleveringen spraken we met kledingbank De Zeecontainer en met de Voedselbank. Beide organisaties lieten weten een toename te zien in het aantal klanten, waarbij de Voedselbank benadrukte dat zij het gevoel hebben dat ze veel mensen niet bereiken omdat zij uit schaamte geen gebruik maken van de voorzieningen.

Hoi Gea! Vorig jaar herfst spraken we jou ook. Toen vertelde je dat er een flinke toename was in het aantal gezinnen dat gebruik maakte van de Weggeefwinkel. Hoe is de situatie op dit moment?

“De vraag is alleen maar verder toegenomen. Vorig jaar herfst bedienden we 2.800 huishoudens. Op dit moment zijn dat er 3.700. Gemiddeld komen er elke dag dat ik geopend ben twintig nieuwe inschrijvingen bij. Het gaat om zo’n vijftig tot zestig aanmeldingen per week. En voor duidelijkheid: ik heb het over huishoudens. Achter een huishouden kan één persoon zitten, maar het kunnen ook vier of zes personen zijn. Ja, het is erg druk. Ik kan het eigenlijk niet meer bijbenen. Gisteren gingen we om 12.00 uur open. De eerste mensen stonden hier om 11.30 uur al voor de deur te wachten. Neem van mij aan, dat doen ze echt niet voor de gezelligheid.”

Gea’s Weggeefwinkel. Wat is het precies voor de mensen die het niet kennen?

“Onze winkel ging in het voorjaar van 2019 open. In het begin zaten we in Backbone aan de Travertijnstraat. De laatste jaren hebben we een plek in Magma aan de Metaallaan. Samen met vele vrijwilligers houd ik de winkel draaiende. Het concept dat we aanbieden is best wel simpel. Als je bij ons binnen stapt, dan zijn er geen ingewikkelde procedures als het verplicht moeten laten zien van loonstrookjes. Wij geloven er heilig in dat je voor jezelf al heel wat drempels hebt moeten beslechten om bij ons binnen te stappen. Huishoudens mogen in de winkel gratis een product naar keuze meenemen. Dit kan kleding zijn, maar het kan ook voedsel, witgoed of meubilair zijn.”

Welke huishoudens maken er op dit moment vooral gebruik van de winkel?

“Het gaat om mensen die overal vandaan komen. Uit de stad, maar ook uit Emmen en Winschoten. Op dit moment zien we vooral een toename in de aantallen buitenlandse mensen. Maar we zien ook een toename in grote gezinnen en studenten. Die laatste groep, die zagen we eerder hier niet. Maar door de jaren heen hebben we aan bekendheid gewonnen, waardoor nu ook deze groep ons weet te vinden.”

Veel mensen betekent ook een grotere vraag naar producten en goederen. Is er op dit moment genoeg aanbod?

“Het is hartverwarmend wat er gebeurd. Er worden ontzettend veel spullen en materialen gedoneerd die wij weg kunnen geven. Het is zoveel dat ik echter uit de voegen groei. Het gebouw is tot de nok toe gevuld. Daarmee zeg ik niet dat donaties hier lang staan. Als we in de ochtend spullen uitpakken en uitstallen, dan is het dezelfde middag nog weg. Maar door het grote aanbod zijn we wel op zoek naar extra ruimte. Afgelopen woensdag heb ik hierover ook een gesprek gehad met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen.”

Ben je dan op zoek naar een tweede locatie in de stad?

“Nou, ik zou eigenlijk groot voorstander zijn om zulke locaties zoals hier aan de Metaallaan te openen in bijvoorbeeld Delfzijl, Winschoten en Assen. Mensen reizen nu van heinde en verre naar Vinkhuizen, omdat zoiets in hun eigen omgeving niet bestaat. Dat is toch raar? Daarom denk ik dat het heel goed zou zijn dat er meerdere locaties geopend worden, wat als voordeel heeft dat de toestroom beter verspreid kan worden en huishoudens niet meer een halve dag hoeven te reizen. Dat is waar ik op in wil zetten.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Als ik nu zie dat we op 3.700 huishoudens zitten, dan verwacht ik dat dit nog niet de piek is. Het zal nog drukker worden. Dat komt omdat mensen die in armoede leven, alleen maar armer worden. En het gaat niet om huishoudens waar gezinsleden geen werk hebben hè? Er komen hier mensen die gewoon een betaalde baan hebben, en 32 of 36 uur in de week werken. Daar zit denk ik ook een deel van de oplossing. Mensen die een uitkering hebben, verdienen soms meer dan mensen die een baan hebben. Ook omdat uitkeringsgerechtigden in aanmerken komen voor allerlei steunmaatregelen. Ik ken bijvoorbeeld situaties waarbij werkende mensen net niet in aanmerking kwamen voor een energietoeslag. Het gevolg was dat er daardoor te weinig eten op tafel gezet kon worden. De situatie is krom.”

Wat doet dit met jou? Want eigenlijk ben je aan het vechten tegen de bierkaai …

“Ik blijf altijd optimistisch. Maar ik ben ook boos, teleurgesteld, verdrietig en bezorgd. We proberen mensen zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we overigens zonder subsidies. De mensen die hier werken doen dat allemaal vrijwillig. Doordat de vraag toeneemt, zouden wij ook heel goed extra vrijwilligers kunnen gebruiken. Dus als er mensen zijn die ons zouden willen helpen, dan mogen ze via onze website contact opnemen met mij. En daarnaast zouden ook subsidies welkom zijn, zodat er mogelijkheden ontstaan dat we nog meer kunnen doen. Het is belangrijk dat mensen weten dat wij er zijn. Dat ze hier terecht kunnen voor hulp.”

Wat maakt jou nu echt gelukkig?

“Dat is misschien wel de dag van gisteren. Eén keer in de maand zijn we ook op de zaterdag geopend. We hebben dan hier ook kappers te gast. Daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. De kantine zit dan helemaal vol. En dat snap ik. Als je er goed uitziet, dan voel je je goed. Dan geeft je dat zekerheid. De blijdschap waarmee mensen de winkel weer verlaten, dat doet mij heel veel plezier. Dat maakt mij gelukkig. Maar ik ben het met je eens; deze situatie is niet morgen opgelost. Ik maak me wat dat betreft flinke zorgen over de toekomst. Wat mij betreft is het alle hens aan dek.”