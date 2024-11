Wat vind jij van het Forum? | OOG Panel

Foto: Rick van der Velde

Het vernieuwde Forum bestaat eind november vijf jaar. Het megaproject was omstreden vanwege de kosten, maar tegenwoordig een bekende plek die dit jaar ruim 2,5 miljoen bezoekers zal trekken, aldus directeur Dirk Nijdam. In aanloop naar dit jubileum is OOG benieuwd wat Groningers vinden van het Forum.

OOG heeft daarom een vragenlijst opgesteld. Wat vind jij van het Forum? Hoe vaak kom je er? Of bezoek je het helemaal niet? En als je er komt, waarvoor? Wij zijn benieuwd naar jouw mening!

De enquête is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl.

De enquête is in te vullen tot en met woensdag 20 november om 10.00 uur.