Wat is jouw blik op Groningen? Meld je aan voor het OOG Panel!

Wat vind jij van de evenementen in het Stadspark? Hoe staat het met fietsparkeren? En is de zuidelijke ringweg een beetje goed gelukt? Dit zouden vragen kunnen zijn waarover jij jouw mening kan geven via het OOG Panel.

Het OOG Panel is het onderzoekspanel van OOG Groningen. Met het OOG Panel willen wij jou betrekken bij thema’s die spelen in onze gemeente, want jouw mening vinden wij belangrijk!

Bij het OOG Panel krijg je ongeveer maandelijks een korte vragenlijst waarin wij jouw mening vragen over een over actuele onderwerpen. De uitkomsten zie je terug via onze website, social mediakanalen en de OOG App en worden, waar mogelijk, voorgelegd aan experts, politici of andere betrokkenen. OOG wil het nieuws maken met jou en is benieuwd naar jouw blik op Groningen!

Wil jij gelijk jouw mening geven over een onderwerp? Er loopt nu een vragenlijst over het Forum.

OOG heeft al eerder Groningers betrokken bij het nieuws. Zo vroegen wij wat Groningers vinden van de herinrichting van de Grote Markt, in hoeverre er overlast wordt ervaren in het Noorderplantsoen en hebben we de OOG Thermometer gelanceerd, waarin de spreekwoordelijke temperatuur wordt gemeten rondom verschillende onderwerpen, zoals veiligheid, wonen en politiek.

Als je al een keer eerder hebt meegedaan aan vragenlijst van OOG en daarbij jouw e-mailadres hebt achtergelaten, hoef je je niet opnieuw aan te melden.

Privacy

Door deel te nemen aan het OOG Panel geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. Jouw antwoorden worden anoniem verwerkt door de onderzoeksredactie van OOG Groningen en onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl. Ook krijg je bij publicatie een e-mail met daarin de uitkomsten van een onderzoek en de gepubliceerde content.

Heb je een vraag over het OOG Panel? Mail naar: maartensiepel@oogtv.nl

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.