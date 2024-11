VVD wil onderzoek naar binnenstad als veiligheidsrisicogebied: ‘Dan mag preventief fouilleren’

Foto via Politie.nl

De VVD-fractie in de gemeenteraad pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de binnenstad van Groningen als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Als dat gebeurt, zou er in bijvoorbeeld het uitgaansgebied onder meer preventief gefouilleerd kunnen worden.

“We moeten alle mogelijkheden onderzoeken om onze binnenstad veiliger te maken”, laat fractievoorzitter Ietje Jacobs weten via X. Ook preventief fouilleren sluit de VVD niet uit, aldus Jacobs-Setz: “De VVD wil niet op voorhand een mogelijkheid uitsluiten.”

Preventief fouilleren is in andere steden op sommige plekken wel toegestaan. In steden als Leeuwarden en Assen mag het al. De Groningse VVD-fractie hoort positieve geluiden uit deze steden, en Jacobs-Setz ziet hierin een voorbeeld voor Groningen, stelt ze aan RTV Noord en DvhN.

In Groningen is de inzet van preventief fouilleren momenteel niet mogelijk, omdat de burgemeester hier geen bevoegdheid toe heeft en omdat de binnenstad niet als veiligheidsrisicogebied is aangewezen. Het onderzoek dat de VVD voorstelt, moet inzicht geven in de omvang van de wapenproblematiek en de effectiviteit van het eventueel instellen van een veiligheidsrisicogebied in de binnenstad.

Het voorstel van de VVD-fractie komt in de gemeenteraadsvergadering van 13 november aan bod middels een motie.