VVD wil gemeentelijke opvolger van eigen ‘meldpunt verkeersaso’s’: ‘Pakkans is nu te klein’

Het meldpunt voor ‘verkeersaso’s’ van de Groningse VVD-fractie heeft tot nu toe 704 meldingen opgeleverd. Reden genoeg, vindt de partij, voor het gemeentebestuur om harder te handhaven en zelf een vergelijkbaar meldpunt te starten.

Volgens de VVD-fractie laten de uitkomsten van het meldpunt zien dat er door de hele gemeente meldingen binnenkomen. Zo is hardrijden een ’terugkerend probleem’ op de Paterswoldseweg, wat zorgt voor onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Ook op de Helperzoom in de stad en aan de Kerkstraat en Zuiderweg in Hoogkerk wordt er vaak te hard gereden. Op de Oosterhamriklaan gaan de meldingen vooral over geluidsoverlast, waarbij motoren in de zomer de grootste boosdoeners lijken. De Diepenring kampt met beide problemen: veel hardrijders en geluidsoverlast.

Volgens de VVD is de pakkans voor verkeersaso’s momenteel te klein. Samen met de PVV en het CDA dient de partij woensdag een motie in om een gemeentelijk meldpunt mogelijk te maken. De fracties willen dat de gemeente een publiekscampagne start en nieuw beleid ontwikkelt om verkeersaso’s aan te pakken, waaronder gerichte handhavingsacties op probleemlocaties.