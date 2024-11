VVD wil dat Forum meer geld gaat verdienen

De fractie van de VVD in de gemeenteraad wil dat Forum Groningen haar verdiencapaciteit gaat verhogen. De partij wil voor de raadsvergadering van volgende week een motie indienen waarbij opgeroepen wordt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

In de gemeenteraad wordt deze en volgende week de gemeentebegroting besproken. Waar wordt geld aan uitgegeven en hoeveel? Volgende week worden er knopen doorgehakt, woensdag was er ruimte voor debat. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Wat mijn fractie opvalt is dat er heel veel verschil zit tussen de begroting voor sport en cultuur. Voor sport is 40 miljoen euro beschikbaar, voor cultuur 71 miljoen. Daarbij gaat een gigantisch bedrag van 11 miljoen euro naar het Forum. We zien dat er binnen het Forum weinig verdiencapaciteit is. Zou dit ook verhoogd kunnen worden?”

Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Maar wat wilt u dan? Wilt u dat er meer geld naar sport gaat?” Jacobs-Setz: “Als het Forum zorgt voor een hoger verdienmodel, dan hoeft er minder subsidie naar deze instelling, wat dan geïnvesteerd zou kunnen worden in sport.” De Partij voor het Noorden is kritisch. Evelien Bernabela: “Het Forum is in de basis een bibliotheek. Men zit daar echt niet op de handen. Er worden leuke evenementen en festivals georganiseerd die druk bezocht worden en waar ook geld mee verdiend wordt. Dat kun je zien in de stukken. Moeten we ons ook niet realiseren dat je juist met cultuur minder kunt verdienen?” Jacobs-Setz: “Als ik door het Forum loop, dan zie ik verdiepingen waarvan ik denk dat je er geld mee kunt verdienen. Daarom lijkt mij een onderzoek hiernaar relevant.”

Wethouder Kirsten de Wrede van Cultuur kijkt in de basis niet afwijzend naar het voorstel: “Het Forum is meer dan alleen het gebouw in de binnenstad. Het Forum speelt zich ook af in alle wijken en dorpen. Het is een bibliotheek met allerlei extra’s. Het is niet makkelijk voor deze instelling om geld te verdienen. Maar het lukt wel steeds beter, mede dankzij een uitgekiend programma. Kijken we naar het aantal bezoekers, dan ligt dit hoger dan we ooit hadden durven dromen. Het Forum draait boven verwachting goed. Daarnaast is het bij cultuur zo dat iedere euro die er in wordt gestoken meer oplevert dan het kost.”

Waar De Wrede een eventueel onderzoek wel ziet zitten is ze voorzichtiger als de VVD vraagt in hoeverre die verdiencapaciteit omhoog kan. De Wrede: “Daar durf ik niet op te reageren. Het Forum stuurt hier op, maar ik weet niet in hoeverre er meer geld verdiend kan worden. Forum is in zekere zin ook een verdienmodel voor de gemeente. Mensen komen van heinde en verre om het gebouw te bekijken. Zij geven vervolgens ook op andere plekken in onze stad geld uit.” Hans de Waard van de SP: “Maar is het ook wenselijk dat er meer verdiend wordt in het Forum?” De Wrede: “Ik zou niet weten waarom niet?” De Waard: “Als je wilt dat er meer verdiend wordt, dan worden dingen duurder. Dat gaat ten koste van de toegankelijkheid.” De Wrede: “Dat is een goed punt. Wij zien dit onderzoek zitten, maar als er wordt overwogen om een toegangsprijs te heffen om het dak van het gebouw op te mogen, dan zijn wij tegenstander.”

De VVD is niet de enige partij die zoekt naar alternatieve financieringsvormen. Dat doet ook D66, die echter kijkt naar de cultuur in de breedste zin van het woord. Maria Martinez-Doubiani: “Er naderen grote, grijze wolken voor de gemeente. De komst van het ravijnjaar maakt de toekomst financieel onzeker. Wellicht liggen daar echter ook kansen; dat er onderzoek gedaan kan worden naar alternatieve financieringsvormen voor culturele instellingen.” De Waard: “Wat zouden deze vormen dan kunnen zijn?” Martinez-Doubiani: “Dat je bijvoorbeeld als instelling de samenwerking zoekt met de private sector, aanklopt bij het Stimuleringsfonds of gaat werken met donaties.” Wethouder De Wrede noemt het interessant om te kijken wat er mogelijk is. “Grote instellingen lukt het wel om een soort sponsoring op te zetten. Dit is daarom zeker te proberen wat we in de benen kunnen krijgen.”

Bij cultuur en evenementen speelt ook nog een ander heikel thema: de locaties van grote festivals en evenementen. Momenteel bevinden deze locaties zich voornamelijk aan de westzijde van de stad. Wieke van Heteren van Student & Stad: “Een deel van de evenementen vindt plaats op het voormalige Suikerunieterrein. Deze locatie verdwijnt in 2030. Het KEI-feest en feesten van Gyas, Albertus Magnus en Vindicat kunnen vanaf dan nergens meer terecht. Wij zien dat er geen vooruitgang wordt geboekt in de zoektocht naar nieuwe locaties. Wij vinden het daarom tijd voor actie en overwegen om een motie in te dienen waarbij aangestuurd wordt op een actieplan voor nieuwe locaties.”

Voor Kerstmis een brief

Daar reageert Jacobs-Setz op: “Heeft Student & Stad al locaties in gedachten?” Van Heteren: “Nee, ik heb geen voorbeelden.” Jacobs-Setz: “Dat u geen locatie kunt noemen, zou dat misschien ook kunnen komen omdat ze er gewoon niet zijn?” Van Heteren: “Als het er niet is, dan kunnen we wellicht zo’n evenementenlocatie realiseren.” Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen geeft aan dat er voor aanstaande Kerstmis een brief wordt gestuurd met een update. “Als raad krijgt u dan inzicht in wat de locaties zijn. Dat betekent niet dat er direct gebruik van kan worden gemaakt. Er is dan nog verder onderzoek nodig.”

Het is niet de enige motie die Student & Stad overweegt. In de gemeente ontvangen verschillende jeugd- en jongereninstelling geen subsidie meer omdat ze onder de zogeheten zaaglijn vallen. Met de zaaglijn wordt de limiet van de subsidiepot bedoeld. Aanvragers onder de zaaglijn, die een positieve beoordeling hebben, kunnen daardoor geen subsidie krijgen omdat het geld op is. Student & Stad wil dat dit herzien wordt. De Wrede zegt dat dit niet kan: “We kunnen dit niet repareren. Er zit weinig rek in de begroting. Als ik kijk naar het totaalpakket, dan wordt de culturele wereld goed bediend. En het stopt voor een instelling niet bij deze begroting. Er kan ook incidentele financiering verkregen worden. Daarnaast lopen er verschillende trajecten bij de Kunstraad waar gebruik van kan worden gemaakt.”

Zorgen over landelijk beleid

Voor de beide wethouders zijn er ook complimenten. Zo benoemen verschillende partijen het opzetten van open studio’s, de cultuurcoaches en het volwassenfonds als erg positief. Dat geldt ook voor de inzet om de cultuur op plekken buiten de binnenstad te krijgen. Maar landelijke ontwikkelingen maken partijen bezorgd. Sophie Middelhuis van GroenLinks: “De landelijke context is minder mooi. Het btw-tarief wordt waarschijnlijk verhoogd. Daarom zijn we blij dat het gelukt is om vijf ton extra beschikbaar te maken voor cultuur en meer instellingen een subsidie krijgen.”