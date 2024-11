Vuurwerk veroorzaakt brand in afvalcontainer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een afvalcontainer aan de Goeman Borgesiuslaan heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 23.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De brand is vermoedelijk ontstaan door vuurwerk dat in de container is gegooid”, vertelt de nieuwsfotograaf. “Toen de brandweerlieden arriveerden was er sprake van forse rookontwikkeling. De hulpverleners hebben de container vol laten lopen met water waarmee ze het vuur onder controle hebben gekregen.”

De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak.