Voorbereidingen benefietconcert Oekraïne in volle gang: “Dit is belangrijk”

In de Akerk vindt komende vrijdag 29 november een benefietconcert plaats waarbij er geld wordt opgehaald voor Oekraïense kinderen en weeskinderen in het bijzonder. Volgens Klaas Pot van de organisatie zijn de voorbereidingen in volle gang.

Hoi Klaas! Het concert wordt gegeven door de Oekraïense tenor Yurii Godo. Is hij al in de buurt van Groningen?

“Dat is hij zeker. Donderdag vindt er een vergelijkbaar benefietconcert plaats in Eindhoven. Daarna reist Godo door naar Groningen. Vrijdagmiddag vindt er een repetitie plaats met de musici. In het begin van de avond wordt er gerepeteerd in de Akerk. Om 19.30 uur gaan de deuren van de kerk open, waarna we hopelijk een hele mooie avond gaan beleven en hopelijk ook veel geld gaan ophalen voor Oekraïne.”

Hoe is dit concert precies tot stand gekomen?

“Ik werd benaderd door de Franse organisatie Soutenez Les Orphelins Ukrainiens of het ook mogelijk was om een concert in Groningen te organiseren. De Oekraïense tenor Yurii Godo reist namelijk deze herfst door West-Europa. Eerder was hij in Ierland, en de afgelopen weken heeft hij concerten gegeven in Frankrijk en België. Het leek deze Franse organisatie waardevol om ook een concert in Groningen aan te bieden. Daar heb ik mijn best voor gedaan. En dat is gelukt.”

Wie is Yurii Godo precies?

“Hij is een gerenommeerde tenor die vorig jaar ook al een concertserie in onder andere Frankrijk heeft gegeven. Godo studeerde af aan de Nationale Muziekacademie van Oekraïne en de Belcanto Higher School of Vocal in Barcelona. Hij studeerde samen met Placido Domingo, Montserrat Caballe, Jose Sempere en Maestro Jaime Arragal. Hij heeft een uitgebreid repertoire. Tijdens het benefietconcert zal hij een aantal duetten zingen met mezzosopraan Elina Mikheeva. Zij komt uit Odessa. Godo zal daarnaast begeleid worden door Olena Maltseva op eerste viool, Hanna Ignatenko op tweede viool en Antonia Kolenchuk op cello. Ook zij komen alle drie uit Oekraïne.”

Hoe belangrijk is het dat dit concert plaatsvindt?

“Heel belangrijk omdat Oekraïne alle hulp kan gebruiken die er beschikbaar is. Wat je ziet is dat Rusland in de afgelopen week zijn spierballen heeft laten zien door een intercontinentale raket op Oekraïne af te vuren. Of dat klopt, en om wat voor raket het precies gaat, daar is nog onduidelijkheid over. Maar het is wel duidelijk dat Rusland, voor de winter echt begint, zoveel mogelijk meters terreinwinst wil boeken om zich vervolgens in te graven. Om de Oekraïense bevolking te raken worden er aanvallen uitgevoerd op de energie-infrastructuur. De gedachte is dat als mensen geen verwarming en elektriciteit hebben, dat je ze daardoor breekt.”

Het geld dat jullie vrijdag ophalen dat komt volledig ten goede aan de kinderen?

“Mensen kunnen van tevoren een kaartje aanschaffen via deze website. Daarnaast kan op de avond zelf ook aan de deur een toegangsbewijs gekocht worden. In de kerk zal bovendien een donatiepot te vinden zijn waar geld in gestopt kan worden. Met het geld gaan we bijvoorbeeld laptops kopen. Ondanks de oorlog gaat het leven in Oekraïne zo goed en zo kwaad mogelijk door. In de gebieden waar gevochten wordt zijn de scholen dicht. Veel kinderen zijn gevlucht en verblijven elders. Om hen toch scholing aan te kunnen bieden gaan we deze laptops aanschaffen. Een ander deel van het geld komt eveneens ten goede aan de kinderen, maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld kleding en het aanschaffen van belangrijke levensbehoeften.”

Hoe gaat het met de kaartverkoop?

“Het loopt gestaag door, maar er zijn nog wel plekken beschikbaar. Voor vijftien euro zal je getuige zijn van een mooi concert. Waarbij het bedrag volledig ten goede komt aan het goede doel. Hoeveel mensen we kunnen verwachten, daar durf ik geen uitspraken over te doen. Mensen wachten meestal tot het laatste moment, voor ze besluiten een concert te bezoeken. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de weersomstandigheden. Ik hoop in ieder geval dat we een mooie avond gaan hebben.”

Meer informatie vind je op deze website.