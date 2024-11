Volksvermaken deelt zaterdag voederbieten uit op Vismarkt

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Vismarkt worden zaterdagmiddag voederbieten uitgedeeld door de Sint Martinuscommissie van Volksvermaken. De voederbieten zijn bedoeld voor kinderen die de komende dagen van de bieten lampions kunnen maken.

“We zullen vanaf 12.00 uur op de kop van de Vismarkt staan”, laat Volksvermaken weten. “Er worden folders uitgedeeld, en ook op onze website is een handleiding te vinden, hoe je van een biet een lampion maakt. Mocht je toch helemaal vastlopen, dan kun je aanstaande woensdag terecht bij VRIJDAG aan de Walstraat. Daar zullen docenten klaar staan om kinderen te helpen bij het maken van de mooiste lampions van voederbieten. De deelname aan deze middag is gratis.”

Voederbieten

De laatste decennia gaan kinderen op 11 november veelal met een lampion van papier langs de deuren. Vroeger gingen kinderen met een uitgeholde biet, waarin een kaarsje zat, door de straten. Sint Maarten is van oudsher een bedeltocht voor de allerarmsten. Rond 11 november is de tijd dat het bietenseizoen volop gaande is. Gezinnen hadden thuis vaak een flinke voorraad aan bieten liggen. Het uithollen van een biet is redelijk eenvoudig en goedkoop. Daarom werden er veelal suikerbieten gebruikt. In andere delen van het land is de suikerbiet nagenoeg verdwenen, maar in Groningen is er de laatste jaren juist een voorzichtige stijging te zien.

Jury

De lampions kunnen volgende zaterdag 9 november getoond worden tijdens de Sint Martinusoptocht die dan door de stad zal trekken. Na afloop vindt in de Martinikerk de beoordeling plaats waarbij een jury de lampionnen beoordeeld. Daarbij zijn er mooie prijzen te winnen.

Het uitdelen zaterdag van de voederbieten duurt tot 15.00 uur.