Vijf spelers FC Groningen op pad voor interlands

Keeper Etienne Vaessen.

Het is rond deze tijd een stuk rustiger op het trainingsveld van FC Groningen. De selectie komt komend weekend vanwege de interlandbreak niet in actie. Vijf FC’ers hebben zich bij hun nationale selecties gemeld.

Doelman Etienne Vaessen speelt met Suriname voor de kwartfinales van de Nations League. Het gaat om een dubbele confrontatie met Canada, komende zaterdag en volgende week woensdag. Aanvoerder Leandro Bacuna speelt twee duels met Curaçao om kwalificatie voor de Gold Cup. De tegenstanders zijn Saint Martin en Saint Lucia.

Aanvaller Brynjolfur Willumsson speelt met de nationale selectie van IJsland tegen Montenegro en Wales. Ook dat zijn duels voor de Nations League.

Thom van Bergen is wederom geselecteerd voor Jong Oranje. Zijn team speelt twee oefeninterlands, tegen Slowakije en Engeland. Verdediger Sven Bouland speelt met Oranje onder-19 drie EK kwalificatiewedstrijden tegen Slowakije, Kazachstan en Oekraïne. Hij hoeft niet ver te reizen: de duels worden gespeeld in Veendam, Assen en nogmaals in Veendam.