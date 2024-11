Vertrouwen Groningers in gaswinningsaanpak stagneert

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het vertrouwen van Groningers in de aanpak van de gaswinningsproblematiek blijft laag. Uit de tiende Peilstok Groningen van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bewoners nog steeds dagelijks spanningen ervaren door ongelijke behandeling en langdurige onzekerheid.

Meer dan 800 Groningse leden namen deel aan het onderzoek. Volgens het onderzoek is 55 procent van de bewoners negatief tot zeer negatief over de aanpak, hetzelfde als vorig jaar. Het aantal mensen met vertrouwen in het herstelbeleid daalde licht, van 14 naar 13 procent. De grootste zorg is, zo stellen de onderzoekers, of Den Haag serieus werk maakt van de belofte om de Groningse ereschuld in te lossen.

Bijna negentig procent van de respondenten ervaart spanningen door ongelijke behandeling bij de versterking van woningen. Bewoners in dezelfde straat zien soms grote verschillen: sommigen hebben een opgeknapte woning, terwijl anderen nog in onzekerheid verkeren. Dit leidt tot frustratie en zelfs ruzies tussen buren.

De vereniging roept de Haagse politiek op om haar beloftes waar te maken en Groningen veilig en toekomstbestendig te maken. Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis, benadrukt dat de problemen voor Groningers niet voorbij zijn. “De hoofdgaskraan is dicht, maar het kabinet moet blijven presteren. Geef Groningers weer een veilige haven in hun eigen huis.”