Vertraagde opening winternoodopvang daklozen zorgt niet voor problemen

Nu de temperaturen dalen, neemt de vraag naar opvangplekken voor daklozen toe. Om hen een veilige slaapplek te bieden, opent Groningen een extra winteropvanglocatie aan de Sontweg. Door bouwvertragingen gaat deze echter pas op 1 december open, een maand later dan gepland

Wender-bestuurder Tjennie van der Veen benadrukt dat er hard is gewerkt om genoeg bedden beschikbaar te stellen: “Het was een uitdaging, maar we zijn ervan overtuigd dat we nu voldoende capaciteit hebben. Tot de nieuwe winteropvang opent, kunnen we mensen onderbrengen op bestaande locaties.”