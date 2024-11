Verhuis je in of naar Groningen? Provincie wil achtduizend dagen vrij reizen met ov weggeven

Q-link 3 bij halte UMCG Noord, Groningen. Foto: OV-bureau Groningen-Drenthe

De Provinciale Staten van Groningen hebben woensdag ingestemd met een plan, waardoor een toekomstige groep verhuizers in en naar de provincie voor een bepaalde periode gratis kan reizen met het openbaar vervoer.

Het plan, voorgesteld door het CDA en ondersteund door zes andere fracties, heeft als doel het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Met een budget van 200.000 euro kunnen ongeveer 8.000 dagen vrij reizen worden aangeboden. Het plan richt zich op mensen die net verhuisd zijn, zowel op nieuwkomers als op mensen die binnen de provincie verhuizen.

Volgens het CDA is verhuizing het perfecte moment om nieuwe mobiliteitsgewoonten aan te leren. Statenlid Kristel Rutgers van het CDA benadrukt dat het bieden van gratis OV-reizen helpt om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het OV. Het doel is om duurzame keuzes in reisgedrag te stimuleren.

Wie de gratis reisdagen met het ov aangeboden gaan krijgen, is nog niet duidelijk. Er wordt een pilot opgestart, waarbij een “nader uit te werken” groep verhuizers gedurende langere tijd ervaringen op kan doen met het ov.