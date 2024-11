Verdachte aangehouden voor brandstichting Oosterhamriklaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft een 50-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in een flatgebouw aan de Oosterhamriklaan. Zaterdagochtend 2 november is in het flatgebouw, waar ook senioren wonen, brand ontstaan op de begane grond. De brand zorgde voor veel rook, hitte en schade.

Omdat er veel woningen ontruimd moesten worden, is er groot opgeschaald. Meerdere eenheden van de politie en brandweer hebben de bewoners uit hun woningen gehaald. Zij zijn allemaal nagekeken door ambulancepersoneel. Enkele personen zijn als gevolg van het inademen van rook overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex. Zijn rol en betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Zo doet de Forensische Opsporing sporenonderzoek en spreekt de politie met getuigen. Door de brand zijn er twee woningen onbewoonbaar. Stichting Salvage is ingeschakeld en gaat samen met de bewoners op zoek naar een passende oplossing.