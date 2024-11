Verbinding tussen Julianaplein en westelijke ringweg weekend dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De verbinding van het Julianaplein naar de westelijke ringweg is komend weekend afgesloten. Ook de toerit vanaf de Leonard Springerlaan (bij Martiniplaza) en de Vondellaan naar Ring-West zijn dicht.

De afsluiting is nodig voor werkzaamheden en begint vrijdagavond om 22.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur. Verkeer vanaf de A28 richting Ring West wordt omgeleid via het bekende ‘rondje ringwegen’ (Ring Zuid, Ring Oost en Ring Noord). Vanuit Hoogezand kunnen automobilisten dezelfde route volgen.

Omrijden via de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn kan ook. Vanaf de Leonard Springerlaan is omrijden mogelijk via de Stadsparkweg en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Verkeer vanuit Groningen Zuid kan ook via Laan Corpus den Hoorn de A7 of Ring West bereiken.