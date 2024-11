Veranderingen op WinterWelVaart: minder ruimte, dus nieuwe locaties

Foto Niels Cornelis Meijer

De 17e editie van WinterWelVaart brengt veranderingen met zich mee. Vanwege de defecte Visserbrug meren minder schepen aan bij de Hoge en Lage der A. Daarom worden dit jaar ook de Kleine der A, de Pottebakkersrijge en de Sluiskade gebruikt.

De wintermarkt, die normaal aan de Hoge der A plaatsvond, krijgt dit jaar een nieuwe locatie. Via de Turftorenstraat en de Zwanestraat wordt de markt nu verbonden met de Grote Markt. Hier komt een ijsbaan en een reuzenrad in kerstsfeer. De marktkraampjes op de Lage der A komen dit jaar te vervallen.

Dit jaar voegt het Der Aa-Theater zich voor het eerst bij WinterWelVaart met een programma vol muziek, dans en kunst. De kunstroute door het A-kwartier breidt uit met ruim vijftig kunstenaars die hun werk tentoonstellen op schepen en in ateliers, woonhuizen en galeries.

Het thema “Ode aan Groningen” komt tot leven met flitslezingen en workshops, terwijl het Museum aan de A bijzondere verhalen vertelt van Groningers uit Syrië en Nigeria.

Het winterfestival is van 13 tot en met 15 december gratis toegankelijk en onderdeel van het bredere evenement Wintergoud. Meer informatie over WinterWelVaart vind je hier. Het programma WinterGoud is hier te vinden.