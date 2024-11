Veel belangstelling voor Plantsoenloop: “We hebben mensen moeten teleurstellen”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Plantsoenloop in het Noorderplantsoen is zaterdag succesvol verlopen. Volgens Johan Meijer van de organisatie was er in de aanloop zoveel belangstelling dat er mensen teleurgesteld moesten worden.

Hoi Johan! Hoe is het vandaag gegaan?

“We kunnen terugkijken op een hele mooie dag. Wellicht hoor je het op de achtergrond, maar op dit moment zijn we druk bezig om alles op te ruimen. Het was een dag zonder incidenten, zonder problemen. We hadden 4.600 deelnemers aan de start en dat is echt een record. Dit evenement werd nu voor de 66ste keer gehouden. Of het ook een all-time record is, dat weet ik niet. Maar sinds 2008 hebben we in ieder geval niet zoveel deelnemers gehad.”

Wat valt je onder de deelnemers op?

“Dat er heel veel kinderen vandaag deelgenomen hebben. We hadden er 2.900. Wat we bij dit evenement zien is dat drie weken voor de start alle afstanden vol zitten. Afgelopen weken kregen we nog berichtjes van scholen die graag met hun leerlingen mee wilden doen. Ze waren in de veronderstelling dat dit wel kon. Maar we hebben hen teleur moeten stellen. De 4.600 deelnemers van vandaag is wel het maximum. De paden in het Noorderplantsoen zijn niet breed genoeg om meer deelnemers te kunnen dragen. En eigenlijk moet je bij meer deelnemers ook toe naar een grotere oppervlakte.”

Ook omdat het niet alleen deelnemers zijn die op dit evenement afkomen?

“Klopt! De Plantsoenloop kenmerkt zich door de aanloop van veel toeschouwers. En dat is ook volledig begrijpelijk. Er doen veel kinderen mee, waarbij de jongste vandaag 4 jaar oud was. Het is dan logisch dat ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden komen aanmoedigen. En dat vinden we ook ontzettend leuk. Dus eigenlijk moeten we constateren dat we te maken hebben met een luxeprobleem. Dat het ontzettend goed gaat.”

Wat mij opvalt is dat bij elk hardloopevenement het aantal deelnemers toeneemt. Hoe gaan jullie daar mee om?

“Je kunt zeker stellen dat het dit jaar een goed hardloopjaar is. Er is veel interesse en belangstelling. Bij de Plantsoenloop speelt daar ook een ontwikkeling in mee. Er waren vandaag vier afstanden: de 1 kilometer KidsRun, de 2 en 4 kilometer KidsRun, de 4 kilometer en de 8 kilometer. Twee jaar geleden hebben we een wijziging doorgevoerd, waarbij we voor een ander parcours hebben gekozen en de 4 kilometer hebben toegevoegd. Daar zijn mensen heel enthousiast over. Die wijziging is zich nu aan het uitbetalen. En hoe we met die toenemende belangstelling omgaan: we denken er over na. Maar het is nu nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.”

De omstandigheden vandaag: geen regen!

“De omstandigheden waren ideaal. Geen neerslag en ook geen harde wind. Het enige was dat het flink fris was. Als je loopt is dat geen probleem, maar als je langer stilstaat, omdat je bijvoorbeeld moet wachten, dan is dat wel vervelend. Maar zoals gezegd, hebben we geen problemen gehad. Het liep gesmeerd. Dat is ook te danken aan alle vrijwilligers die zich vandaag hebben ingezet. Door hun inzet werd het een succes. Dat moet ook echt even benoemd worden.”

Degenen die dit artikel lezen zouden de conclusie kunnen trekken dat dit het laatste hardloopevement van het jaar was. Dat is niet waar hè?

“Nee, zeker niet. Op 13 december vindt de Stadspark Nightrun plaats. Het is de derde editie van deze feestelijke avondloop. In het donker loop je langs allerlei spectaculaire lichtanimaties, mooie muziek en verrassende acts. Er zijn nog plekken beschikbaar, maar we zien dat ook voor dit evenement er al veel belangstelling is.”