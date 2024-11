Veel belangstelling voor open dag COA-locatie Eemsgolaan

Foto: Annelies van Santen

De open dag van de nieuwe COA-locatie aan de Eemsgolaan is zaterdag druk bezocht. Dat laat het COA aan OOG weten.

“Het is vandaag heel goed en in een prettige sfeer verlopen”, vertelt woordvoerder Jolanda Bolt. “Onze schatting is dat driehonderd mensen het gebouw bezocht hebben. De dag is ook geworden tot wat we voor ogen hadden. We hebben omwonenden kunnen laten zien hoe het gebouw er uit ziet. Er was een route gemaakt die bezoekers via de begane grond en de eerste verdieping voerde. Ondertussen konden er vragen gesteld worden en kon er in gesprek worden gegaan met het team dat deze locatie in beheer heeft.”

“Wij zijn tevreden”

Volgens Bolt vond de open dag ook op het ideale moment plaats. “Komende woensdag nemen de eerste 150 bewoners hun intrek in het gebouw. Als je daarna een open dag organiseert, dan is dat niet handig. Je kunt dan niet zomaar even een kamer binnenlopen. Vandaag kon dat wel. Wij zijn tevreden. En wat ook het noemen waard is, is dat wij heel erg blij zijn met het aantal mensen dat aangegeven heeft te willen fungeren als vrijwilliger. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die vrijwillig Nederlandse les willen geven.”

Rommelig proces

Afgelopen zomer leidden berichten de komst van de opvanglocatie tot de nodige onrust in de wijk. Voor omwonenden kwam het nieuws als een verrassing. Ook verschillende politieke fracties reageerden boos. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken erkende dat het proces niet de schoonheidsprijs verdiende, maar verklaarde tegelijkertijd dat de urgentie hoog is. “Eerder dit jaar hebben we een brief van de staatssecretaris gekregen waarmee we opgeroepen werden om plekken beschikbaar te stellen. In de provincie hebben we gekeken naar de mogelijkheden. De locatie aan de Eemsgolaan bleek de enige plek te zijn waar we dag- en nachtopvang beschikbaar kunnen stellen.” Uiteindelijk werd de ingebruikname van de opvanglocatie wel uitgesteld. Dit zodat er eerst goed in overleg kon worden gegaan met omwonenden.

Evaluatie

Met de belangstelling voor de open dag, en de aanmeldingen voor vrijwillige functies, kan gesproken worden van een zachte landing. Bolt: “Na de jaarwisseling wordt het bewonersaantal verdubbeld tot driehonderd bewoners. De opvang is voor een periode van een jaar. Zes maanden na de opening van de noodopvang volgt er een evaluatie, waarbij de ervaringen van de asielzoekers, externe partners en de directe omgeving worden meegenomen. Op basis van die evaluatie kan de locatie na een jaar overgaan naar een regulier COA-locatie voor een periode van negen jaar.