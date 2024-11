Veel amateurvoetbal afgelast, PKC’83 verspeelt voorsprong

Foto Andor Heij

Door de winterse omstandigheden ging er zaterdag een streep door de meeste voetbalwedstrijden in de regio. PKC’83 was een van de weinige Groninger clubs die in actie kwam en verspeelde een voorsprong tegen Buitenpost.

PKC’83 werd vorige week periodekampioen in de eerste klasse H, maar liet voor de tweede keer dit seizoen punten liggen. Thuis tegen Buitenpost werd het 2-2,

Daar zag het voor de pauze niet naar uit. PKC’83 was beter en kreeg vier goede kansen. Twee er van gingen er in. Na 31 minuten kopte Rob Schokker raak. In de 42e minuut had PKC een vlotte aanval in huis en Omar Kavak was het eindstation: 2-0. Buitenpost, dat een zwakke start had in de competitie, maar de laatste weken komt opzetten, kon er geen echte kansen tegenover zetten.

Na rust leek Buitenpost direct de aansluitingstreffer te maken, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af. De Friezen speelden na de pauze beter en na 67 minuten tekende Rik Weening voor de 2-1. De PKC defensie stond een tijd goed, maar in de 84e minuut schoot invaller Joran Olijve in de verre hoek en sleepte er voor Buitenpost nog een punt uit.

PKC blijft eerste in 1H met 22 punten uit 9 wedstrijden. De wedstrijden van Oranje Nassau en Velocitas werden afgelast. Zondag speelt Be Quick 1887 om 14.00 uur tegen WVV.

Derde en vierde klasse

In 3R gingen twee wedstrijden met Groninger clubs door. Bij Aduard – FC Lewenborg werd het 1-1. Tom Katgert scoorde voor Lewenborg, dat zevende is met 12 uit 9.

Groen Geel verloor thuis van hekkensluiter Lycurgus: 3-2. Bij de rust stond Groen Geel nog met 2-1 voor. Voor Lycurgus scoorden Wessel Kazemier, Dylan van der Spoel en Tieme Schiphof. Voor Groen Geel maakten Stan Ypenburg en Steven Knotters de doelpunten. Groen Geel is negende met 10 uit 9. Lycurgus steeg naar de twaalfde plaats met 6 uit 9.

In 4D won HFC’15 met 2-1 bij Niekerk. Mike Steenbergen opende de score voor HFC. Niekerk kwam langszij, maar liep tegen twee rode kaarten aan. Kane Copinga maakte daarna de winnende voor de Hoogkerkers, die achtste zijn met 13 uit 9.