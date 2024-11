Vastzittende vrachtwagen in tunnelbak drukt zich met graafmachine vooruit

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De sneeuwchaos van donderdagavond heeft gezorgd voor bijzondere oplossingen. Op filmpjes, die zaterdag online werden geplaatst, is te zien hoe een vastzittende vrachtwagen in de tunnelbak van de verdiepte ligging zichzelf vooruit drukt door gebruik te maken van een graafmachine.

“De jongens waren bezig om de graafmachine te verplaatsen naar een andere locatie waar we een klus hebben”, vertelt Bernard Mussche van Mussche BV uit Staphorst. “Tijdens hun rit naar die locatie kwamen ze muurvast te zitten in de tunnelbak van de zuidelijke ringweg. Het lukte niet om met de vrachtwagen de helling op te rijden. Het was te glad. En ja, wat moet je dan? De jongens zijn op het idee gekomen om de graafmachine te gaan gebruiken.”

“Rubberen flap om de bak”

Op filmpjes is te zien dat er een graafmachine op een trailer staat die achter de vrachtwagen hangt. Met deze machine is de combinatie vooruit gedrukt. “Ze hebben zich vooruit gedrukt met de rubberen flap. Die hebben ze standaard bij zich. Met deze flap wordt normaliter de weg schoongemaakt. Je moet het zien als een hulpstuk dat ze aan de kraan kunnen bevestigen. Omdat het rubber is, is het asfalt niet beschadigd geraakt.” Mussche is trots op zijn werknemers. “Je komt in een ongebruikelijke situatie terecht. Ze zijn heel vindingrijk geweest, waarbij er een mooie oplossing is bedacht. Ja, heel mooi.”

Bert Kramer: “Wat we donderdag hebben meegemaakt was onvoorstelbaar”

Bert Kramer van Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg, is niet bekend met het verhaal. “Ik heb er niks over gehoord. Ik heb wel andere verhalen gehoord waarbij mensen een bus hebben aangeduwd die muurvast was komen te zitten. Wat we donderdagavond mee hebben gemaakt, dat was onvoorstelbaar. In de hele regio stond het verkeer vast.” Op de vraag of Kramer bekend is met beschadigingen aan het wegdek veroorzaakt door de actie wordt ontkennend gereageerd: “Daar is mij niets over bekend.”

Bekijk het filmpje van de actie op de website van Dumpert. Een tweede filmpje vind je hier.