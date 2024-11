Van Gogh-tentoonstelling Groninger Museum laat zien hoe moderne kunst in Stad arriveerde

Vanaf komende zaterdag is in het Groninger Museum de tentoonstelling Hoe Van Gogh naar Groningen kwam te zien. Deze expositie vertelt het bijzondere verhaal van hoe moderne kunst, waaronder het werk van Vincent van Gogh, eind 19e eeuw naar Groningen arriveerde.

Weinig mensen weten dat in het Groninger Museum één van de grootste tentoonstellingen van Vincent van Gogh te zien is geweest. In 1896 organiseerden zes Groningse studenten, waaronder historicus Johan Huizinga, acht vernieuwende tentoonstellingen in het Groninger Museum. Zij toonden werken van kunstenaars zoals Jan Toorop, Henri de Toulouse-Lautrec en Vincent van Gogh. Veel van de Van Gogh-werken kwamen uit de collectie van zijn schoonzus Johanna van Gogh-Bonger.

De tentoonstelling belicht deze vernieuwingsdrang in Groningen, die onder meer de basis legde voor de latere successen van kunststromingen zoals De Ploeg. Naast schilderijen en tekeningen van Van Gogh zelf zijn ook werken te zien van de kunstenaars die beïnvloed zijn door de schilder.

Bij de expositie verschijnt het boek Hoe Van Gogh naar Groningen kwam, geschreven door gastconservator Mariëtta Jansen. Vanwege de tentoonstelling werd er donderdag ook een speciale ‘luistercoupé’ geopend in de hal van het Hoofdstation.