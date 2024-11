Van centrale naar woonplek: ‘Voltage’ is de naam voor dit nieuwe appartementencomplex op het Europapark

Impressie via Nijestee

Wie vanaf halverwege volgend jaar in één van de ruim honderd nieuwe appartementen van Nijestee aan de Tonkensstraat woont, woont in ‘Voltage’. Dinsdagmiddag werd de naam die het gebouw gaat dragen onthuld, nadat Nijestee er een prijsvraag voor had uitgeschreven.

De naam, ingezonden door buurtbewoner Kristel van Schijndel, werd gekozen uit 21 inzendingen. Volgens de jury past ‘Voltage’ perfect bij het doel van het gebouw en legt het een mooie verbinding met de Hunzecentrale die vroeger op dezelfde plek stond. Van Schijndel vertelt: “Voltage is het verschil in elektrisch vermogen tussen twee punten van een circuit. Een circuit is de weg die een elektrische stroom aflegt. De plek heeft ook een denkbeeldig circuit afgelegd. Van een centrale die energie opwekte voor alle Groningers naar een woonplek waar een Groninger nieuwe energie opdoet.”

Van Schijndel, bestuurder Esseline Schieven van Nijestee en wethouder Rik van Niejenhuis namen dinsdagmiddag na de onthulling, samen met andere bezoekers, een kijkje in het nieuwe gebouw.

Aan de Tonkensstraat in het Europapark bouwt Nijestee acht maisonnettes en honderd appartementen. Er komen 77 sociale huurwoningen van verschillende groottes, en ook 31 middenhuurwoningen. In de parkeerkelder komt een ruime fietsenberging en plek voor twintig auto’s. De bouw van het gebouw aan de Tonkensstraat is in volle gang. De oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025.